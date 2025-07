Σεξιστική επίθεση η οπαδική «πλακίτσα» σε αγώνα WNBA

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πήραν φωτιά την Τρίτη (29/7) το βράδυ, όταν στη διάρκεια αγώνα WNBA -μεταξύ Golden State Valkyries και Atlanta Dream- κάποιος από το κοινό πέταξε ένα φωσφοριζέ πράσινο σεξουαλικό παιχνίδι στο γήπεδο.

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου τετάρτου -λιγότερο από ένα λεπτό πριν τη λήξη- ένα σεξουαλικό παιχνίδι εκτοξεύθηκε στο παρκέ κοντά στις παίκτριες. Οι τηλεοπτικές κάμερες εστίασαν για λίγο στο σεξουαλικό παιχνίδι πριν περάσουν σε άλλη λήψη. Αργότερα, ένας φρουρός ασφαλείας εμφανίστηκε στην οθόνη, φορώντας γάντια και αφαίρεσε το αντικείμενο με μια πετσέτα, γελώντας.

Here's the Golden State Valkyries' broadcast reaction to the dildo thrown on the court.



"When you have a lime-green…item… just kinda fly…" pic.twitter.com/6bLiQkbtTu