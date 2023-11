Σεισμός 6,9 Ρίχτερ στην Ινδονησία – Στη θάλασσα Μπάντα το επίκεντρο

Σεισμός μεγέθους 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφτηκε σήμερα στην Θάλασσα Μπάντα της Ινδονησίας, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Ο σεισμός είχε επίκεντρο θαλάσσια περιοχή κάπου 370 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Αμπόν της Ινδονησίας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται πως ήταν 146 χιλιόμετρα, κατά την ίδια πηγή.

Σύμφωνα με το κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό (PTWC), δεν θεωρείται πως υπάρχει σχετικός κίνδυνος εξαιτίας του σεισμού.

#Earthquake (#gempa) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M6.9 || 354 km SE of #Ambon (#Indonesia) || 8 min ago (local time 13:52:54). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/h5oZlwasNd