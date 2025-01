Σε πύρινο κλοιό το Λος Άντζελες: Σπίτια και υποδομές έχουν γίνει στάχτη – Φόβοι ότι τα θύματα θα αυξηθούν

Εικόνες χάους και αποκάλυψης στην Καλιφόρνια, όπου οι φονικές πυρκαγιές κατακαίνε τα προάστια του Λος Άντζελες. Η πύρινη επέλαση αφήνει πίσω της νεκρούς, έχοντας σαρώσει εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα, υποδομές, σπίτια και χιλιάδες αυτοκίνητα. Ο φόβος περαιτέρω εξάπλωσης των μετώπων εντείνεται, όσο οι ισχυροί άνεμοι, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη 8μηνη ξηρασία, ενισχύουν τις φλόγες.

Συγκεκριμένα, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ ο απολογισμός των θυμάτων είναι πιθανόν να αυξηθεί, είπε ο σερίφης Ρόμπερτ Λούνα στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το πρωί της Πέμπτης. Οι ισχυροί άνεμοι θα συνεχιστούν και την Παρασκευή με «αυξημένο κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης της πυρκαγιάς» σύμφωνα με μετεωρολόγους.

Firefighters continue to battle to control a series of major fires in #LosAngeles area that have killed five people, ravaged communities from #PacificCoast to #Pasadena and sent thousands of people frantically fleeing their homes. #californiafire #CaliforniaBurning #wildfires pic.twitter.com/VPi43GoJP7