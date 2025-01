Σε εξέλιξη η απελευθέρωση των οκτώ ομήρων από τη Χαμάς – Σε ισραηλινό έδαφος η 20χρονη στρατιώτης

Από τον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπάλια στη βόρεια Γάζα απελευθερώθηκε η 20χρονη στρατιώτης Άγκαμ Μπέργκερ, καθώς ξεκίνησε η τρίτη φάση ανταλλαγής ομήρων με Παλαιστινίους κρατούμενους βάσει της τελευταίας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Πριν παραδοθεί στον Ερυθρό Σταυρό, η 20χρονη ανέβηκε σε σκηνή μαζί με ενόπλους της Χαμάς. Η Άγκαμ Μπέργκερ είναι η τελευταία της στρατιωτικής ομάδας γυναικών ομήρων που απελευθερώνεται. Απήχθη από τη στρατιωτική βάση Nahal Oz, μαζί με τις Liri Albag 18 ετών και τις 20χρονες Karina Ariev, Daniella Gilboa και Naama Levy που αφέθηκαν ελέυθερες στις 25 Ιανουαρίου.

🔴 Agam Berger is being handed over right now 🔴 pic.twitter.com/9QKGQi13j3

«Η όμηρος που επιστρέφει συνοδεύεται αυτήν τη στιγμή από τις ειδικές δυνάμεις του IDF και τις δυνάμεις του ISA, όπου θα υποβληθεί σε αρχική ιατρική αξιολόγηση», ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Νωρίτερα, η Ισλαμική Τζιχάντ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με δύο ομήρους, την 29χρονη Αρμπέλ Γεχούντ και τον 80χρονο, Γκάντι Μόουζες με μήνυμα ότι έπεται η απελευθέρωσή τους.

BREAKING:



The Islamic Jihad publishes documentation of Arbel Yehud and Gadi Mozes “during the final steps of the extradition process”

They are alive 🩷🩷🩷🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻