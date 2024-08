Συναγερμός στο Κίεβο για ρωσική αεροπορική επίθεση – Ακούστηκαν εκρήξεις

Συναγερμός σήμανε στο Κίεβο τα ξημερώματα της Κυριακής, καθώς ουκρανικές μονάδες αεράμυνας προσπαθούσαν να αποκρούσουν μια ρωσική αεροπορική επίθεση όπως ανακοίνωσε η στρατιωτική διοίκηση της πρωτεύουσας.

Μάλιστα λίγο μετά τις 5:00 τα ξημερώματα ένας μάρτυρας ανέφερε στο Reuters άκουσε εκρήξεις και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

⚡️Explosions reported in Kyiv.



Explosions were heard in Kyiv at around 5 a.m. local time, Suspilne reported on Aug. 18.



The Air Force issued an aerial alert in the region due to the threat of Russian drones and missiles.