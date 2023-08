Ρωσία: Τουλάχιστον 12 νεκροί και 50 τραυματίες από έκρηξη σε πρατήριο καυσίμων

Ο απολογισμός των θυμάτων πυρκαγιάς σε πρατήριο καυσίμων στη νότια περιφέρεια Νταγκεστάν της Ρωσικής Ομοσπονδίας αυξήθηκε στους δώδεκα νεκρούς, ανακοίνωσε αξιωματούχος.

«Ως τα μεσάνυχτα (σ.σ. ώρα Μόσχας), έχουμε 12 νεκρούς και 50 τραυματίες» με βάση τις πληροφορίες των ιατρικών αρχών του Νταγκεστάν, ενημέρωσε ο περιφερειάρχης Σεργκέι Μέλικοφ μέσω Telegram.

Russia is on 🔥

Makhachkala ❗

Cotton 💥🔥💨

A powerful explosion thundered Makhachkala tonight. The incident happened in the building of a local car service, then the fire spread to a gas station. There are about 10 cars on fire right now. pic.twitter.com/09asT1K6OC