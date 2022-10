Ρωσία: Μαχητικό κατέπεσε σε διώροφο σπίτι στο Ιρκούτσκ – Η στιγμή της πρόσκρουσης

Ένα ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος κατέπεσε σήμερα, σε ένα διώροφο σπίτι στην πόλη Ιρκούτσκ της Σιβηρίας, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας.

That Russian Su-30 came down like the whole Russian economy. #Irkutsk #Russia pic.twitter.com/72jrYd7YUx

Σε μία ανάρτησή του στο Telegram, ο Ιγκόρ Κόμπζεφ ανέφερε ότι το αεροσκάφος έπεσε πάνω σε ένα διώροφο σπίτι στην αναφερόμενη πόλη.

Ο ίδιος, βρίσκονταν στον τόπο του συμβάντος και δεν είχε πληροφορίες σχετικά με τραυματίες ή θύματα ωστόσο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι δυο πιλότοι είναι νεκροί. Βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δείχνουν φωτιά σε κτήρια και μαύρο καπνό να ανεβαίνει στον ουρανό.

❗️In the #Russian city of #Irkutsk, a military plane crashed on a residential building

According to the Russian Emergencies Ministry, it was a Su-30 that crashed during a test flight.

The area of ​​the fire reached 200 square meters.

Both pilots died in the crash. pic.twitter.com/Jgra5ajckV

— NEXTA (@nexta_tv) October 23, 2022