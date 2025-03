Ρωσία: Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου στην πόλη Ουφά

Πυρκαγιά ξέσπασε σε διυλιστήριο πετρελαίου στη ρωσική πόλη Ουφά, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti επικαλούμενο την περιφερειακή διεύθυνση του υπουργείου αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ρωσίας.

«Δεν υπάρχει απειλή για τους κατοίκους των γύρω περιοχών», διαβεβαιώνουν οι τοπικές Αρχές. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, καθώς και κλιμάκιο που έχει επιφορτιστεί με την ανάλυση της ποιότητας του αέρα.

Ufa oil refinery. At least 1500km from the Ukraine, looking like the deepest strike ever pic.twitter.com/NSSOVrxWmv

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια της πυρκαγιάς. Ωστόσο, αρκετά κανάλια στην πλατφόρμα Telegram, συμπεριλαμβανομένου του ειδησεογραφικού SHOT, μεταδίδουν πως προηγήθηκε ισχυρή έκρηξη στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Ukrainian attack drones successfully conducted one of the deepest strikes of the war tonight, hitting Russia’s Ufa Oil Refinery, over 1300 km behind the frontline.



The Russian refinery is burning. pic.twitter.com/dKF9EjINLR