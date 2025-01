Ρωσία: Πυρκαγιά εξαιτίας ουκρανικής αεροπορικής επιδρομής στην Καλούγκα

Πυρκαγιά ξέσπασε χθες Παρασκευή στη ρωσική περιφέρεια Καλούγκα, νότια της Μόσχας, εξαιτίας επιδρομής ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μια αποθήκη καυσίμων να έχει τυλιχθεί στις φλόγες.

Ο περιφερειάρχης Βλαντισλάβ Σαπσά ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην πόλη Λιουντίνοβο. Σύμφωνα με τον ίδιο, επτά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν, αλλά ένα έπληξε περιοχή στην οποία δεν υπάρχουν σπίτια. Διευκρίνισε ότι η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, χωρίς να υπάρξουν θύματα.

There are currently 4 oil depots burning.

1. Engels, Saratov Region, fire on day 10

2. Liski, Voronezh Region, fire on day three

3. Lyudinovo, Kaluga Region

4. Dyatlovo, Tver Region.



