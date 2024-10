Ρωσία: Ο στρατός «πλήττει» αντιαεροπορικό σύστημα Patriot στην Ουκρανία

Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε δύο εκτοξευτήρες αμερικανικού αντιαεροπορικού συστήματος Patriot στην Ουκρανία, με το Κίεβο να επιβεβαιώνει από την πλευρά του ένα χτύπημα σε αυτό το δαπανηρό σύστημα ακριβείας, υποβαθμίζοντας παράλληλα τις ζημιές που υπέστη.

Η Ουκρανία διαθέτει αρκετά συστήματα Patriot που έχουν παραδοθεί από τους δυτικούς της συμμάχους και τα χρησιμοποιεί για να αντιμετωπίζει τους καθημερινούς ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Russian Iskander missile strike on Ukrainian Patriot air defence system.



AN-MPQ-53 radar and a launcher seems to have been hit.



Patriots fired missiles on approaching Iskanders, but they seem to have failed. pic.twitter.com/EKEwPXZv30