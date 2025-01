Ρωσία: Μαζική ουκρανική επίθεση με drones και πυραύλους

Η Ουκρανία εξαπέλυσε μαζική επίθεση με drones και πυραύλους εναντίον της Ρωσίας στη διάρκεια της νύκτας, προκαλώντας ζημιές σε ενεργειακές υποδομές και εργοστάσια και αναγκάζοντας τα σχολείανα κλείσουν σε δύο μεγάλες πόλεις στο νότιο τμήμα της χώρας, επεσήμαναν Ρώσοι αξιωματούχοι και μέσα ενημέρωσης.

Στην Καζάν «δεξαμενή αερίου πήρε φωτιά (…) έπειτα από επίθεση με drones», επεσήμανε στο Telegram ο τοπικός κυβερνήτης, διαβεβαιώνοντας ότι «κανείς δεν τραυματίστηκε» και διευκρινίζοντας ότι ο επικεφαλής της Δημοκρατίας του Ταταρστάν Ρουστάμ Μινιχάνοφ μετέβη στο σημείο της πυρκαγιάς.

An absolutely devastating night for Russia as 7 regions are attacked by a variety of Ukraine's missiles, drones and American made ATACAMS.



Oil and gas facilities, arms production and storage, factories, military targets. pic.twitter.com/QybNCa4moU