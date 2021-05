Ρωσία: Μακελειό σε σχολείο – Έξι παιδιά κι ένας δάσκαλος νεκροί (video)

Ένας δάσκαλος και έξι μαθητές σκοτώθηκαν από ένοπλη επίθεση σε σχολείο της πόλης Καζάν στην Ρωσία, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Ria επικαλούμενο τις υπηρεσίες έκτακτων αναγκών. Δράστης φέρεται να είναι ένας 17χρονος έφηβος ο οποίος συνελήφθη.

Δείτε το βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης

Nine kids and one teacher is dead during school shooting in Kazan Russia today

One attacker in custody

Another is still inside the school, holding hostages pic.twitter.com/KXp2YpXmYn

