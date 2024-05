Ρωσία: Λεωφορείο έπεσε στα νερά ποταμού – Επιχείρηση απεγκλωβισμού επιβατών (video)

Στα νερά του ποταμού Μόικα στην Αγία Πετρούπολη βρέθηκε λεωφορείο με αρκετούς επιβάτες. Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα είναι μεγάλη επιχείρηση διάσωσης.

Στο λεωφορείο σύμφωνα με πληροφορίες επέβαιναν 20 άνθρωποι. Όπως μεταδίδουν ρωσικά ΜΜΕ, τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τέσσερις είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι εγκλωβισμένοι στο λεωφορείο, κάτω από τα νερά.

DEVELOPING:

According to local media, a bus carrying multiple passengers fell into a river in St. Petersburg, Russia.

Videos from the scene show at least four people being given CPR.

Several people are still trapped in the submerged bus, according to the "SHOT" telegram channel. pic.twitter.com/qOo2EPoCO8