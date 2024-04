Ρωσία: Η στάθμη του Ουράλη ξεπέρασε τα 11 μέτρα – Απομακρύνθηκαν 100.000 άνθρωποι στο Καζακστάν

Η στάθμη του ποταμού Ουράλη στη ρωσική πόλη Όρενμπουργκ έφθασε τα 11 μέτρα και 29 εκατοστά, από τα 10,87 μέτρα που ήταν μια ημέρα νωρίτερα.

Το Όρενμπουργκ δίνει μάχη με την άνοδο της στάθμης των υδάτων αφού μεγάλοι ποταμοί σε όλη τη Ρωσία και το Καζακστάν υπερχείλισαν προκαλώντας τις χειρότερες πλημμύρες στις περιοχές αυτές εδώ και σχεδόν έναν αιώνα.

VIDEO: Heavy floods continue to pile misery on the Russian city of Orenburg on the banks of the Ural River. Vast swathes of southern Russia and northern Kazakhstan have been battling overflowing rivers caused by fast-melting snow and ice. pic.twitter.com/xRAGuyCP7s