Ρωσία: Εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο των γενεθλίων του Ναβάλνι

Σήμερα ο Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος πέθανε σε αποικία κρατουμένων στο χωριό Χαρπ που βρίσκεται στον Αρκτικό Κύκλο, θα γινόταν 48 ετών. Οι υποστηρικτές του εκλιπόντος πολιτικού προσέρχονταν από νωρίς το πρωί στο νεκροταφείο Μπορίσοφκσκογιε στη Μόσχα όπου έχει ταφεί.

Στο Βερολίνο τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση, ενώ σήμερα το βράδυ θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο συναυλία στη μνήμη του.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που αναρτήθηκαν, ο κόσμος που προσέχονταν από το πρωί στο νεκροταφείο, κρατούσε λουλούδια και φωτογραφίες του.

Στο νεκροταφείο προσήλθαν οι μητέρες του Αλεξέι Ναβάλνι και της Γιούλια Ναβάλναγια, οι οποίες μίλησαν με τον κόσμο, όπως μεταδίδει το κανάλι “Govorit Moskva” στο Telegram.

«Δυστυχώς, στο προσεχές μέλλον, η Γιούλια φυσικά δεν μπορεί να έρθει στη Ρωσία. Νοσταλγεί πολύ τη Μόσχα και τη Ρωσία», δήλωσε η μητέρα του Ναβάλνι.

Στο νεκροταφείο προσήλθαν και οι γονείς του πολιτικού της αντιπολίτευσης Ιλιά Γιάσιν, φίλου του Ναβάλνι, ο οποίος εκτίει ποινή σε αποικία κρατουμένων. Τη λειτουργία στον τάφο του πολιτικού έκανε και πάλι ο ιερέας Ντιμίτρι Σαφρόνοφ, στον οποίο το Πατριαρχείο Μόσχας απαγόρευσε τον Απρίλιο να λειτουργεί λόγω της επιμνημόσυνης δέησης που έκανε για τον Ναβάλνι την ημέρα της κηδείας του», μετέδωσε το κανάλι Mozem obiasnit.

Η Ευαγγελική Εκκλησία της Γερμανίας, η οποία διοργάνωσε την επιμνημόσυνη δέηση, δεν κουράστηκε να τονίζει ότι πρόκειται για επιμνημόσυνη δέηση και όχι για πολιτική δράση. Παρόλα αυτά, αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι προσήλθαν στην εκκλησία, μεταξύ των οποίων απλοί πολίτες και μέλη της Ομοσπονδιακής Βουλής, ενώ οι λέξεις «διαφθορά» και «πόλεμος» δεν έλειψαν από τις ομιλίες, γράφει η DW (ρωσική υπηρεσία).

Η Γιούλια Ναβάλναγια είπε κυριολεκτικά μία φράση – ευχαρίστησε όλους όσοι οργάνωσαν τη λειτουργία και ήρθαν σε αυτήν. Δεν δόθηκαν συνεντεύξεις μετά τη λειτουργία, η Ναβάλναγια ήταν η πρώτη που αποχώρησε από την αίθουσα.

Και σε άλλες πόλεις στις περιφέρειες της Ρωσίας, άνθρωποι προσέρχονταν για να τιμήσουν τη μνήμη του εκλιπόντος πολιτικού. Στην πόλη Περμ για παράδειγμα, όπως γράφει το κανάλι Perm 36,6 στο Telegram, γύρω από το μνημείο των θυμάτων πολιτικών διώξεων, υπάρχουν αστυνομικοί οι οποίοι μαζεύουν φωτογραφίες και σημειώματα, αλλά παρόλα αυτά ο κόσμος συνεχίζει να αφήνει λουλούδια.

