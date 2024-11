Ρωσία: Δύο πύραυλοι και 27 μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν στο Κουρσκ, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε δύο πυραύλους και 27 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτόξευσαν οι ουκρανικές δυνάμεις εναντίον της περιφέρειας Κουρσκ, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο περιφερειάρχης Αλεξέι Σμιρνόφ δεν διευκρίνισε τον τύπο των πυραύλων που καταρρίφθηκαν, ούτε υπεισήλθε σε περαιτέρω λεπτομέρειες για τις επιθέσεις.

US/Ukraine are attacking the Russian City of Kursk with ATACMS missiles.



At least 10 explosions have been recorded so far, with an unknown ratio of interceptions from Russian air defence.



This will force Russia to strike back hard.