Ρώμη: Συνελήφθη ελληνοαυστραλός που είχε επικηρυχθεί για 1 εκατομμύριο δολάρια – Κατηγορείται για διπλό φονικό

Ελληνοαυστραλός υπήκοος, ο οποίος κατηγορείται για διπλό φόνο που φέρεται να διέπραξε πριν από 47 χρόνια στην Μελβούρνη, συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Ρώμης Φιουμιτσίνο. Η υπόθεση που είχε μπει στο αρχείο αποτέλεσε το θέμα για πολλά βιβλία, με την Αυστραλία να είχε επικηρύξει τον 65χρονο για 1 εκατομμύριο δολάρια.

Ο άνδρας, εξήντα πέντε ετών, κατηγορείται από τη δικαιοσύνη της Αυστραλίας για δύο στυγερές δολοφονίες που διαπράχθηκαν στην Μελβούρνη το 1977. Νεκρές, μέσα στο διαμέρισμά τους, είχαν βρεθεί οι Σουζάνε Άρμστρονγκ και η Σούζαν Μπάρτλετ, 27 και 28 ετών στην Easey Street, στο Collingwood.

A man has been arrested as part of an investigation into the murder of two women in Collingwood in 1977.



The 65-year-old, who is a dual citizen of Australia and Greece, was arrested at an airport in Rome on Thursday evening.



