Μαζικοί πυροβολισμοί στο Λος Άντζελες: Δέκα νεκροί, δέκα τραυματίες – Ασύλληπτος ο δράστης

Μαζικοί πυροβολισμοι σημειώθηκαν στο Λος Άντζελες, με αποτέλεσμα δέκα άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και δέκα να τραυματιστούν. Νωρίτερα η αστυνομία ανακοίνωσε 9 νεκρούς.

Ο ύποπτος ως δράστης εξακολουθεί να διαφεύγει, περισσότερο από πέντε ώρες μετά την επίθεση που στοίχισε τη ζωή συνολικά σε δέκα ανθρώπους, ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Ο ύποπτος διέφυγε και παραμένει ασύλλυπτος», δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Μόντερεϊ Παρκ, κοντά στο Λος Άντζελες, ο Άντριου Μέγιερ, αξιωματούχος στο γραφείο του σερίφη του Λος Άντζελες.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για το κίνητρο της επίθεσης, που σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου (τοπική ώρα) σε αίθουσα χορού, πρόσθεσαν οι αρχές.

Η επίθεση σημειώθηκε στο Μοντερέι Παρκ κοντά σε χώρο όπου συγκεντρώθηκε πολύς κόσμος για τον εορτασμό της κινεζικής πρωτοχρονιάς. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι δέχθηκαν τα πυρά του δράστη ή των δραστών.

🚨#UPDATE: According to Police scanners reports of 10 people have been fatally shot, and 9 others have been injured in the Mass shooting that took place at a Monterey Park at a Chinese festival for lunar event. The suspect is still on the loose according to PD on scene pic.twitter.com/Xrdl9Uktr9

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 22, 2023