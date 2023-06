Πυροβολισμοί στο αεροδρόμιο Κισινάου της Μολδαβίας – Εκκενώνεται το κτήριο

Άνδρας άρχισε να πυροβολεί στο αεροδρόμιο του Κισινάου στη Μολδαβία την Παρασκευή και οι άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τον τερματικό σταθμό, όπως μετέδωσαν τα μολδαβικά μέσα ενημέρωσης.

Το μέσο ενημέρωσης Ziarul de Garda ανέφερε ότι η αστυνομία βρισκόταν στο αεροδρόμιο και ένας άνδρας είχε οχυρωθεί μέσα αφού πυροβόλησε αρκετές φορές.

The Ministry of Internal Affairs reported that a foreign citizen, who was banned from entering #Moldova, used firearms at #Chisinau airport. Law enforcers are on the scene.



📰 NewsMaker pic.twitter.com/oF4xmCwJ4R