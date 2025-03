Πυροβολισμοί σε παμπ στον Καναδά: Τουλάχιστον 12 οι τραυματίες – Αναζητείται ο δράστης

Τουλάχιστον 12 τραυματίες από πυροβολισμούς σε μία παμπ στο Τορόντο, με τις αστυνομικές αρχές ν’ αναζητούν τον ύποπτο, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CTV News.

Τέσσερις τραυματίες έχουν τραύματα από τα οποία δεν απειλείται η ζωή τους, ενώ η έκταση των τραυμάτων για τους υπόλοιπους παραμένει άγνωστη, ανέφερε η αστυνομία σε μία ανάρτησή της στο X, χωρίς να περιγράψει τον ύποπτο.

Το περιστατικό έγινε κοντά στο εμπορικό πολυκατάστημα Scarborough Town Centre στη διοικητική περιοχή Σκάρμπορο του Τορόντο, σύμφωνα με το ίδιο τηλεοπτικό δίκτυο που επικαλείται την αστυνομία.

Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών του Τορόντο δήλωσαν στο καναδικό τηλεοπτικό κανάλι CP24 Media ότι είναι μία “δυναμική κατάσταση” και ότι υπάρχουν τραυματίες με ελαφρά, αλλά και σοβαρά τραύματα.

“Προβληματίζομαι βαθιά ακούγοντας τις αναφορές για τους πυροβολισμούς σε μία παμπ στην περιοχή Σκάρμπορο” ανέφερε η δήμαρχος του Τορόντο Ολίβια Τσάου προσθέτοντας ότι ο αρχηγός της αστυνομίας την έχει διαβεβαιώσει “για την ανάπτυξη όλων των απαραίτητων αστυνομικών δυνάμεων”.

