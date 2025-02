Πυροβολισμοί σε νοσοκομείο στην Πενσιλβάνια – Νεκρός ο ένοπλος

Ένας αστυνομικός σκοτώθηκε όταν μετά από πυροβολισμούς σε νοσοκομείο της Πενσυλβάνια στην κομητεία Γιορκ.

Αξιωματούχοι στο νοσοκομείο δήλωσαν ότι δεν τραυματίστηκαν ασθενείς και ότι ο ένοπλος είναι νεκρός. Οι αρχές βρίσκονται στις εγκαταστάσεις και διαχειρίζονται την κατάσταση, δήλωσε η Σούζαν Μάνκο, αντιπρόεδρος δημοσίων σχέσεων της UPMC, σε δήλωση που εστάλη μέσω email.

GRIEF TURNS DEADLY: 3 SHOT, SUSPECT KILLED AT YORK HOSPITAL.



York, Pennsylvania – A deadly shooting struck UPMC Memorial Hospital in West Manchester Township, York County, at 10:44 AM today, injuring three and ending with the suspect’s death. John David Ramsey, 38, opened fire,… pic.twitter.com/AJTZjbhN7D