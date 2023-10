«Πυροβολισμοί και απαγωγές της Χαμάς σε πάρτι στην έρημο» – Πέντε Γερμανοί υπήκοοι μεταξύ των αιχμαλώτων

Η Ρικάρντα Λουκ από το Ράβενσμπουργκ της Βάδης-Βυρτεμβέργης θεωρεί ότι η νεαρή γυναίκα που φαίνεται σε βίντεο ξαπλωμένη φορώντας μόνο τα εσώρουχα και τις μπότες της σε φορτηγό με τέσσερις ένοπλους Παλαιστίνιους είναι η 22χρονη κόρη της, Σάνι Λουκ η οποία βρισκόταν σε γκιμπούτς του νότιου Ισραήλ συμμετέχοντας σε «φεστιβάλ ειρήνης». Σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα Daily Mail η Σάνι Λοκ είναι ήδη νεκρή. Τα διεθνή πρακτορεία προειδοποιούν ότι δεκάδες τουρίστες αλλά και ισραηλινοί αγνοούνται από την εισβολή ενόπλων της Χαμάς σε υπάιθριο πάρτι στην έρημο Νεγκέβ, κοντά στη Λωρίδα της Γάζας

Αυτόπτες μάρτυρες μιλούν για κατάσταση πανικού στον χώρο του φεστιβάλ, με ενόπλους να πυροβολούν εναντίον του πλήθους και κόσμο να τρέχει πανικόβλητος προς κάθε κατεύθυνση.

Στο βίντεο που κυκλοφορεί μέσω της πλατφόρμας Χ (πρώην Twitter) εικονίζεται ένα αγροτικό όχημα, στο πίσω μέρος του οποίου είναι ξαπλωμένη και ακίνητη μια νεαρή γυναίκα, ενώ στα μαλλιά της διακρίνεται αίμα. Γύρω της ένοπλοι Παλαιστίνιοι φωνάζουν «Αλαχού Ακμπάρ» και την παρουσιάζουν ως τρόπαιο στο πλήθος που ζητωκραυγάζει. ‘Ανδρες και παιδιά κυνηγούν το όχημα και ένα μικρό αγόρι φτύνει περιφρονητικά τη γυναίκα.

So this poor woman was a German Tourist. Can’t imagine the trauma that families of hostages are going through. https://t.co/7afiTWp9Wc

Ενα ακόμη σοκαριστικό βίντεο φέρεται να δείχνει Ισραηλινή φοιτήτρια να κρατείται από τη Χαμάς.

Πρόκειται για τη Noa Argamani, 25 ετών, η οποία σε βίντεο εκλιπαρεί να μην την σκοτώσουν ενώ απλώνει με απόγνωση τα χέρια της προς τον φίλο της, την ώρα που απομακρύνεται από το σημείο πάνω σε μηχανή φερόμενου μαχητή της Χαμάς.

Αιχμάλωτοι της Χαμάς θεωρείται όμως ότι βρίσκονται και άλλοι γερμανοί πολίτες. Σύμφωνα με την BILD, πρόκειται για την Ντόρον-Κατς-‘Ασερ, τις δύο κόρες της (3 και 5 ετών) και τη μητέρα της. Ο σύζυγός της αναγνώρισε την οικογένειά του σε βίντεο με αμάχους που συλλαμβάνονται από άνδρες της Χαμάς και απευθύνει έκκληση για βοήθεια.

💔💔“Dear Mr Olaf Scholz: My wife Sharon with her mother—both German citizens—and my children were taken by Hamas terrorists to Gaza. I beg you…please help us…get my wife & kids out of there.”—Yoni Asher, who recognized his family in a hostage video. Abducted from home. #Israel pic.twitter.com/5fRND664Xr