Πυρηνική σύντηξη: Ιστορικό βήμα για την παραγωγή ανεξάντλητης ενέργειας

Μια πολύ σημαντική επιστημονική ανακάλυψη ανακοίνωσε η υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζένιφερ Γκράνχολμ, για την αξιοποίηση της σύντηξης, την ενέργεια που τροφοδοτεί τον ήλιο και τα αστέρια.

Ερευνητές στο Εθνικό Εργαστήριο Lawrence Livermore στην Καλιφόρνια παρήγαγαν για πρώτη φορά περισσότερη ενέργεια σε μια αντίδραση σύντηξης από όση κατανάλωσαν τα λέιζερ, κάτι που ονομάζεται καθαρό κέρδος ενέργειας, δήλωσε το υπουργείο Ενέργειας.

«Πρόκειται για ένα επίτευγμα ορόσημο για τους ερευνητές και το προσωπικό της Εθνικής Εγκατάστασης Ανάφλεξης που έχουν αφιερώσει την καριέρα τους στο να δουν την ανάφλεξη της σύντηξης να γίνεται πραγματικότητα, και αυτό το ορόσημο θα οδηγήσει αναμφίβολα σε ακόμη περισσότερες ανακαλύψεις», τόνισε η η υπουργός Ενέργειας σε συνέντευξη Τύπου στην Ουάσιγκτον. Το επίτευγμα της σύντηξης «θα μείνει στα βιβλία της ιστορίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ASTOUNDING ACHIEVEMENT !!!

The POWER OF THE SUN on Earth !!! US dept of Energy announces that #NuclearFusion ignition has been achieved on 5.12.2022 by a team from DOE’s #LivermoreLab !

The future of clean power is NOW MUCH BRIGHTER !#FusionReactors #FusionPower#CleanEnergy pic.twitter.com/fngt1WW22X

— Dr. T R B Rajaa (@TRBRajaa) December 13, 2022