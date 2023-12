Πυρά από αέρα, ξηρά και θάλασσα δέχεται η Γάζα – ΟΗΕ και ΠΟΥ καλούν σε εγκράτεια – Υπάρχουν ασφαλείς περιοχές, απαντά το Ισραήλ

H 58η ημέρα του πολέμου, χαρακτηρίζεται ως μία από τις πλέον εφιαλτικές για τους αμάχους. Η ανθρωπιστική υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών (OCHA) ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 160 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν κατά τον βομβαρδισμό εξαώροφου κτιρίου στον προσφυγικό καταυλισμό Jabalia και ενός ολόκληρου οικοπέδου σε μια γειτονιά της πόλης της Γάζας. Για 700 νεκρούς το τελευταίο 48ωρο μιλούν παλαιστινιακές πηγές, με το 70% των απωλειών, γυναίκες και παιδιά. «Δεν μπορώ να βρω λόγια αρκετά δυνατά για να εκφράσω την αγανάκτηση γι’ αυτό που βλέπουμε», δήλωσε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, στο X, πρώην Twitter, απαιτώντας «Κατάπαυση του πυρός ΤΩΡΑ».



Ο υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων του Ισραήλ, Ρον Ντέρμερ, μιλώντας στο ABC News, απέδωσε την εντατικοποίηση των επιχειρήσεων από αέρος, θαλάσσης και ξηράς στον στόχο να αναγαστεί η Χαμάς να κάνει συμφωνία για περαιτέρω ανταλλαγές αιχμαλώτων και ομήρων. «Η στρατιωτική πίεση θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες», ανακοίνωσε.

🇮🇱🇵🇸🚨‼️ CRAZY: Israeli warplanes wipe out an entire residential square in the Shujaeya neighborhood of Gaza City. pic.twitter.com/ebv0V5758t

Με ισραηλινά άρματα μάχης έχει κοπεί στα τρία η Γάζαενώ η διαταγή είναι να απομακρυνθούν οι Παλαστίνιοι από το νότο και ειδικά την ευρύτερη περιοχή του Χαν Γιούνις. Δημοσιεύτηκε χάρτης με καταφύγια για όσους κινηθούν δυτικά του Χαν Γιούνις και νότια προς τη Ράφα, στα σύνορα με την Αίγυπτο. Όμως οι κάτοικοι είπαν ότι ισραηλινά τανκς βομβάρδισαν τον ανατολικό τομέα της Ράφα την Κυριακή πρωί.

Στο νοσοκομείο Αλ Άλι φθάνουν συνεχώς περισσότεροι νεκροί και στο προαύλιο από το μέγεθος των λευκών σάκων συμπεραίνει κανείς τις ηλικίες των θυμάτων.

Israel sends rejectionist message by wiping a neighborhood off the map



The Hamad Towers in Khan Younis were built by Qatar for residents who lost homes from previous Israeli bombardments



Israel bombed them at the moment it withdrew from talks in Dohapic.twitter.com/cdAijN2EQo