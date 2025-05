Πράξη πολέμου για το Πακιστάν τα «εννέα πλήγματα σε μισή ώρα» από την Ινδία – Η επιχείρηση «κόκκινη σκόνη» και τα αίτια

Με πυραυλικές επιθέσεις και καταρρίψεις αεροσκαφών Ινδία και Πακιστάν εντείνουν τις ανησυχίες για τέταρτο πόλεμο μεταξύ των δύο πυρηνικών δυνάμεων που βρίσκονται στα πρόθυρα πολέμου από τις 22 Απριλίου, όταν σημειώθηκε η πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση στο ινδικό Κασμίρ.

Ο εκπρόσωπος του στρατού του Πακιστάν, Αντιστράτηγος Άχμεντ Σαρίφ Τσάουντρι, δήλωσε ότι τουλάχιστον 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 46 τραυματίστηκαν. Εν τω μεταξύ, η Ινδία ανέφερε ότι τουλάχιστον επτά άμαχοι σκοτώθηκαν από πακιστανικά πυρά στο υπό ινδική διοίκηση Κασμίρ.

Η απώλεια δεκάδων αμάχων, συνιστά πράξη πολέμου, σύμφωνα με το Πακιστάν, την ώρα που η Ινδία ανακοινώνει ότι οι επιδρομές στόχευσαν τουλάχιστον εννέα τοποθεσίες «όπου έχουν σχεδιαστεί τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον της χώρας» και δίνει στη δημοσιότητα το σχετικό οπτικό υλικό.

«Η ανθρωπότητα δεν αντέχει σύρραξη μεταξύ πυρηνικών δυνάμεων, προειδοποιεί ο ΟΗΕ, με την Κίνα και τη Ρωσία να πρωτοστατούν μέχρι στιγμής στις διεθνείς εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση.

«Οι ενέργειές μας ήταν στοχευμένες, μετρημένες και χωρίς κλιμάκωση. Δεν έχουν στοχοποιηθεί στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Πακιστάν που σημαίνει ότι η Ινδία έχει επιδείξει σημαντική αυτοσυγκράτηση», ανακοίνωσε η συνταγματάρχης κι εκπρόσωπος του ινδικού στρατού, Sofia Qureshi.

Ο Ινδός επιτετραμμένος στην πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ κλήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών για να λάβει την έντονη διαμαρτυρία του Πακιστάν για τις «απρόκλητες ινδικές επιθέσεις», στο υπό πακιστανική διοίκηση Κασμίρ και στην ανατολική επαρχία Παντζάμπ «σκοτώνοντας αμάχους, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών» όπως είπε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος του Πακιστάν, αντιστράτηγος Άχμεντ Σαρίφ. Πέντε ινδικά αεροσκάφη καταρρίφθηκαν σύμφωνα με τις πακιστανικές αρχές.

