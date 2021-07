ΠΟΥ-UNICEF: Ανεμβολίαστα 23 εκατ. παιδιά – «Καταιγίδα» με ιλαρά και άλλες μεταδοτικές ασθένειες

Το χάσμα στην παγκόσμια εμβολιαστική κάλυψη έχει δημιουργήσει «τέλεια καταιγίδα», αφήνοντας περισσότερα παιδιά ευάλωτα σε μολυσματικά παθογόνα, καθώς πολλές χώρες χαλαρώνουν τους περιορισμούς που είχαν τεθεί για την καταπολέμηση της Covid-19, προειδοποιούν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η UNICEF. Σε ετήσια έκθεση όπου διαπιστώνεται ότι 23 εκατομμύρια παιδιά δεν υποβλήθηκαν σε «εμβολιασμούς ρουτίνας» το 2020, ο υψηλότερος αριθμός της δεκαετίας.

Η ιλαρά, μια από τις πιο μεταδοτικές ασθένειες στον κόσμο, μπορεί να αποδειχθεί θανατηφόρα για παιδιά κάτω των πέντε ετών, ειδικά σε χώρες της Αφρικής και της Ασίας με αποδυναμωμένα συστήματα υγείας, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Η πολιομυελίτιδα μπορεί να προκαλέσει παράλυση σε ένα παιδί για ολόκληρη τη ζωή του.

Δέκα χώρες, με πρώτες την Ινδία και τη Νιγηρία, αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος των 22,7 εκατομμυρίων παιδιών που δεν εμβολιάστηκαν ή που εμβολιάστηκαν ανεπαρκώς κατά της διφθερίτιδας, του τετάνου και του κοκκύτη (εμβόλιο DTP) το 2020 – 3,7 εκατομμύρια παιδιά περισσότερα από ό,τι το 2019 και ο μεγαλύτερος αριθμός παιδιών μετά το 2009, υπογραμμίζει η έκθεση αναφορικά με έναν βασικό δείκτη των ποσοστών εμβολιασμού στην παιδική ηλικία.

Μεγάλης κλίμακας ξεσπάσματα κρουσμάτων ιλαράς που προκαλούν αναστάτωση έχουν καταγραφεί στο Αφγανιστάν, το Μαλί, τη Σομαλία και την Υεμένη, προσθέτει η έκθεση.

