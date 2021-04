ΠΟΥ για Covid-19: Διπλασιασμός κρουσμάτων και θανάτων σε ανησυχητικό επίπεδο το τελευταίο δίμηνο σε παγκόσμιο επίπεδο

Στρασβούργο/Ανταπόκριση: Κώστας Δαβάνης

Ρεκόρ κρουσμάτων και μολύνσεων καταγράφεται σε παγκόσμιο επίπεδο από την έναρξη της πανδημίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα στην καθιερωμένη ενημέρωση τύπου, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καθώς τόσο τα κρούσματα όσο και οι θάνατοι αυξάνονται διαρκώς σε ανησυχητικά επίπεδα.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Δρ. Τένδρος Γκεμπρεγέσους σε παγκόσμιο επίπεδο, ο αριθμός των νέων κρουσμάτων ανά εβδομάδα σχεδόν διπλασιάστηκε τους τελευταίους δύο μήνες, ενώ ορισμένες χώρες που στο παρελθόν είχαν αποφύγει τη μετάδοση και διασπορά του κορωνοιού τώρα παρατηρούν απότομες αυξήσεις στις λοιμώξεις. Μάλιστα τα στοιχεία του Πανεπιστημίου John Hopkins δείχνουν ότι μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 138, 5 εκ. κρούσματα, ενώ έχουν σημειωθεί 3,1 εκ. θάνατοι.

Εν αναμονή των πιθανών νέων συστάσεων από την επιτροπή έκτακτης ανάγκης για την διαχείριση της πανδημίας του Π.Ο.Υ που συνήλθε χθες και να αναμένεται να προχωρήσει σε ανακοινώσεις την ερχόμενη Δευτέρα, ο επικεφαλής του Οργανισμού κάλεσε τους πολίτες σε όλες τις χώρες «να διαδραματίσουμε τον ρόλο μας για τον τερματισμό της πανδημίας», με τους επιστήμονες όμως, «να συνεχίζουν να αξιολογούν την εξέλιξη της πανδημίας, ώστε να προσαρμόσουν ανάλογα και πιθανές νέες οδηγίες».

