ΠΟΥ: Απορρίπτει τις κατηγορίες του Ισραήλ περί «σύμπραξης» με τη Χαμάς

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας απέρριψε σήμερα τις κατηγορίες του Ισραήλ περί «σύμπραξης» της υπηρεσίας αυτής του ΟΗΕ με τη Χαμάς.

«Τέτοιοι λανθασμένοι ισχυρισμοί είναι επιζήμιοι και μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο το προσωπικό μας, το οποίο διακινδυνεύει τη ζωή του για να φροντίσει ευάλωτους ανθρώπους» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους. «Ως υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών, ο ΠΟΥ είναι αμερόληπτος και ενεργεί για την υγεία και την ευημερία όλων», πρόσθεσε.

WHO refutes Israel’s accusation at the Executive Board meeting yesterday that WHO is in “collusion” with Hamas and is “turning a blind eye” to the suffering of hostages being held in Gaza. Such false claims are harmful and can endanger our staff who are risking their lives to…