Πολικός «εφιάλτης» στις ΗΠΑ: Τουλάχιστον 60 νεκροί – Λεηλασίες σε καταστήματα, ελλείψεις τροφίμων και φαρμάκων

Στη δίνη του αρκτικού ψύχους οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τουλάχιστον 60 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, χιλιάδες νοικοκυριά έχουν βυθιστεί στο σκοτάδι παρά την παγωνιά. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν, ότι και τα επόμενα 24ωρα θα είναι δύσκολα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ενέκρινε τη χορήγηση ομοσπονδιακής βοήθειας για την πολιτεία της Νέας Υόρκης και την πόλη του Μπάφαλο, που επλήγη περισσότερο.

I spoke with @GovKathyHochul to get an update on the extreme winter weather hitting New York. We stand ready to make sure they have the resources they need to get through this.

My heart is with those who lost loved ones this holiday weekend. You are in my and Jill’s prayers. pic.twitter.com/Lt6eZ1YJR5

— President Biden (@POTUS) December 26, 2022