Πόλεμος στην Ουκρανία: Ισχυρή έκρηξη κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό του Κιέβου (video)

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Κιέβου, καθώς συνεχίζεται η ρωσική επίθεση, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο ανάρτηση στο Twitter του συμβούλου του υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας Αντόν Χεραστσένκο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες από το Κίεβο, η έκρηξη ήταν πολύ ισχυρή και έγινε αισθητή σε μεγάλη απόσταση, μετέδωσε το Reuters. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

🇺🇦🇷🇺Un misil ruso alcanzó una estación de tren del sur en #Kiev, donde miles de mujeres y niños ucranianos están siendo evacuados. #Ucrania

🇺🇦🇷🇺A Russian missile hit a southern train station in #Kyiv, where thousands of Ukrainian women and children are being evacuated. #Ukraine pic.twitter.com/rKt8sp5Ud1

— 🌐news (@astianmi) March 2, 2022