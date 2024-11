Πόλεμος στην Ουκρανία: Βορειοκορεάτες στρατιώτες είναι έτοιμοι να πολεμήσουν στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων, λέει ο στρατηγός Σίρσκι

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας της Ουκρανίας, ο στρατηγός Ολεξάντρ Σίρσκι, δήλωσε χθες Σάββατο ότι το Κίεβο αντιμετωπίζει αυξανόμενες δυσκολίες στον πόλεμο εναντίον των εισβολέων, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν στο ανατολικό μέτωπο και βορειοκορεατικά στρατεύματα είναι έτοιμα να συμμετάσχουν στην εκστρατεία του Κρεμλίνου.

Αναφερόμενος στην επικοινωνία του με τον Αμερικανό στρατηγό Κρίστοφερ Καβόλι, επικεφαλής του διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την Ευρώπη (U.S. European Command ή EUCOM), ο Σίρσκι επεσήμανε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις – οι οποίες έχουν αριθμητικό μειονέκτημα έναντι των εισβολέων – δέχονται επιθέσεις σε τομείς στρατηγικής σημασίας, δυόμισι και πλέον χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του πως ο ουκρανικός στρατός έχει επικεντρώσει τις προσπάθειές του στη γραμμή άμυνας γύρω από την πόλη Κουράχοβε – η οποία βρίσκεται στο στόχαστρο των ρωσικών δυνάμεων μαζί με το Ποκρόβσκ, στρατηγικό κόμβο που βρίσκεται βορειότερα. Ο Ζελένσκι κατήγγειλε τα πλήγματα σε μη στρατιωτικούς στόχους και απηύθυνε έκκληση στους Ευρωπαίους συμμάχους να ενισχύσουν την Ουκρανία με περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

This week, unfortunately, has brought Ukraine brutal Russian attacks on Kharkiv, Donetsk, Sumy, Odesa and Zaporizhzhia. Nearly every day we face drone strikes, as well as missile strikes.



