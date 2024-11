Πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανία: Ποια η ισχύς του διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου RS-26 Rubezh που εκτόξευσε το Κρεμλίνο

Εμβέλεια 5.800 χιλιομέτρων φέρεται να είχε ο διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος που εκτόξευσε -για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου- η Ρωσία κατά τη διάρκεια της πρωινής της επίθεσης στην Ουκρανία. Η ουκρανική εφημερίδα Ukrainska Pravda, επικαλούμενη ανώνυμες πηγές, ανέφερε ότι ο πύραυλος ήταν ένας RS-26 Rubezh, ένας διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος στερεών καυσίμων. Εάν επιβεβαιωθεί η χρήση του από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, αυτό θα σηματοδοτούσε μια σαφή κλιμάκωση, σύμφωνα με ειδικούς ασφαλείας και διπλωμάτες.

Video analysis reveals the reported ICBM was likely the RS-26 'Rubezh', carrying Multiple Independent Reentry Vehicles (MIRVs). The single missile deploys 6 separate warheads, each up to 250kg, visible separating in the footage. This mobile ground-based has a 6000+km range. pic.twitter.com/taRMVdwaWI