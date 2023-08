Βαρύς είναι ο απολογισμός των θυμάτων των πλημμυρών στην επαρχία Χεμπέι της Κίνας (βόρεια), φθάνοντας τους τουλάχιστον 29 νεκρούς, μεταδίδουν κρατικά ΜΜΕ, μετά τις βροχές-ρεκόρ που σημειώθηκαν στην περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες.

«Από τη 10η Αυγούστου, 29 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των καταστροφών στην επαρχία Χεμπέι», ενώ εξακολουθούν να καταμετρώνται «16 αγνοούμενοι», μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, επικαλούμενο στοιχεία των κινεζικών αρχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες προβλέψεις θα χρειαστούν δύο χρόνια ώστε οι υποδομές που καταστράφηκαν να επανέλθουν στα προ των πλημμυρών επίπεδα.

