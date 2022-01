Πέθανε ο οσκαρικός ηθοποιός Σίντνεϊ Πουατιέ

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο Αμερικανός ηθοποιός Σερ Σίντνεϊ Πουατιέ.

Την θλιβερή είδηση του θανάτου του, έκανε γνωστή ο Φρεντ Μίτσελ, υπουργός Εξωτερικών στις Μπαχάμες.

Ο Πουατιέ είχε βραβευτεί με Όσκαρ για την ταινία του 1963 Κάτω από το Βλέμμα του Θεού(Lillies of the Field). Ήταν ο πρώτος Αφροαμερικανός ηθοποιός που έλαβε αυτή την τιμή, 24 χρόνια μετά τη νίκη της Χάτι ΜακΝτάνιελ που είχε βραβευτεί με Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου το 1939).

