Πέθανε ο Κόλιν Πάουελ από κορονοϊό

Ο Κόλιν Πάουελ πέθανε από κορονοϊό σε ηλικία 84 ετών. Ο πρώτος «μη λευκός» υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, που άφησε το αποτύπωμά του στην αμερικανική εξωτερική πολιτική του 20ού αιώνα και τα πρώτα χρόνια του 21ου, πέθανε από επιπλοκές από τον Covid-19, σύμφωνα με ανάρτηση της οικογένειας στο Facebook.

«Ο στρατηγός Κόλιν Λ. Πάουελ, έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί λόγω επιπλοκών από τον Covid 19», έγραψε η οικογένεια Πάουελ.

«Χάσαμε έναν αξιόλογο και αγαπημένο σύζυγο, πατέρα, παππού και έναν σπουδαίο Αμερικανό», είπαν, σημειώνοντας ότι ήταν πλήρως εμβολιασμένος.

US has lost a real statesman and visionary in Colin Powell. First Black US Secretary of State and a value based human being. My sincere condolences to his family. https://t.co/Q0VTDujp91

— Børge Brende (@borgebrende) October 18, 2021