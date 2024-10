Πέθανε ο Φετουλάχ Γκιουλέν – Ποιος ήταν ο «μεγαλύτερος εχθρός« του Ερντογάν

Η είδηση ​​του θανάτου του Φετουλάχ Γκιουλέν σε ηλικία 86 ετών, ανακοινώθηκε στον λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης Herkul Nağme. Στην ανακοίνωση αναφέρθηκε ότι «το πνεύμα του Χοτζαεφέντι πέθανε στις 20 Οκτωβρίου 2024 και πληροφορίες για τις διαδικασίες ταφής θα κοινοποιηθούν αργότερα». Το Herkul Nağme συμπληρώνει ότι «ο δάσκαλός μας στις 21.20 το βράδυ της 20ης Οκτωβρίου 2024, σε νοσοκομείο της Πενσυλβάνια όπου νοσηλευόταν».

Σύμφωνα με την Άγκυρα είναι υπεύθυνος για την απόπειρα πραξικοπήματος το 2016 στην Τουρκία. Ο Φετουλάχ Γκιουλέν βρισκόταν από το 1999 στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ, ενώ η τουρκική κυβέρνηση τον έχει χαρακτηρίσει ως τον πλέον καταζητούμενο τρομοκράτη ως αρχηγό «της γκιουλενικής τρομοκρατικής οργάνωσης», όπως περιγράφεται το κίνημά του FETO.

Ο Γκιουλέν ήταν σύμμαχος του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μέχρι το 2013. Πάγιο αίτημα της Τουρκίας ήταν η έκδοσή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Fethullah Gulen, the biggest enemy of Erdogan, died in USA.#Turkyie pic.twitter.com/Vkx5XuQYeA