Πέθανε ο «δικαστής» του Χόλιγουντ, Τζέιμς Ερλ Τζόουνς σε ηλικία 93 ετών

Πέθανε σε ηλικία 93 ετών ο Τζέιμς Ερλ Τζόουνς, η θρυλική φωνή του Dark Vader στις ταινίες Star Wars αλλά και ένας θαυμαστός ηθοποιός, ο οποίος με το επιβλητικό παρουσιαστικό του ενσάρκωσε σε πολλές ταινίες του Χόλιγουντ, τον ρόλο του δικαστή.

Ο Τζόουνς είχε λάβει δύο βραβεία Primetime Emmy, ένα βραβείο Grammy και τρία βραβεία Tony ενώ του απονεμήθηκε και το Τιμητικό Όσκαρ.

Ο Τζόουνς ήταν επίσης και ο Μουφάσα στην ταινία κινουμένων σχεδίων The Lion King (1994). Δάνεισε επίσης την ιδιαίτερη φωνή του στην περίφημη καμπάνια προώθησης «This is CNN» για το καλωδιακό ειδησεογραφικό δίκτυο.

Γεννημένος στις 17 Ιανουαρίου 1931, στην Αρκαμπούτλα. Κάποια από τα πολλά έργα του στη μεγάλη οθόνη είναι τα: Conan the Barbarian (1982), Coming to America (1988), The Hunt for Red October (1990), The Sandlot (1990), Patriot Games (1992) και Sneakers (1992).

«Είμαι τεχνίτης», είπε ο Τζόουνς στον «TODAY’s» Al Roker σε μια συνέντευξη του 2017. «Περιπλανήθηκα σε μερικές ενδιαφέρουσες καταστάσεις».

Aξιοσημείωτο είναι ότι αν και μια από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές στην ιστορία του Χόλιγουντ χρειάστηκε να ξεπεράσει έναν σοβαρό τραυλισμό κατά τη διάρκεια της παιδικής του ηλικίας πριν μπορέσει να κάνει το πρώτο βήμα στο χώρο.

Ο Τζόουνς, γεννημένος στις 17 Ιανουαρίου 1931, στην Αρκαμπούτλα του Μισισιπή, είπε ότι μεγάλωσε ως ένα ντροπαλό και ήσυχο παιδί, χωρίς να μιλάει και να στρέφει την προσοχή στα προβλήματα ομιλίας του.

Ο Τζόουνς ανακάλυψε την αγάπη της για την υποκριτική στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, από το οποίο αποφοίτησε το 1955 μετά από μια διετή περιοδεία στο στρατό. Τότε ήταν που μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, όπως ο πατέρας του χρόνια νωρίτερα, για να σπάσει στην υποκριτική.

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στοΓίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος