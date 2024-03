Ιαπωνία: Πέντε οι αγνοούμενοι στο ναυάγιο νοτιοκορεατικού δεξαμενόπλοιου – Διασώθηκαν έξι ναυτικοί (video)

Πέντε ναυτικοί εξακολουθούν να αγνοούνται μετά το ναυάγιο δεξαμενόπλοιου υπό σημαία Νότιας Κορέας με ενδεκαμελές πλήρωμα στα ανοικτά της Ιαπωνίας, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του ιαπωνικού λιμενικού σώματος.

Έξι από τα μέλη του πληρώματος (αποτελείται από δύο υπηκόους Νότιας Κορέας, οκτώ υπηκόους Ινδονησίας και έναν υπήκοο Κίνας) διασώθηκαν και το λιμενικό συνεχίζει «την αναζήτηση των υπολοίπων πέντε», εξήγησε εκπρόσωπος του ιαπωνικού λιμενικού στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το δεξαμενόπλοιο «μετέφερε ακρυλικό οξύ» ωστόσο «δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει διαρροή στον ωκεανό» ακόμη, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος. Σημείωσε πως δεν έχει πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας των έξι διασωθέντων ναυτικών, που διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Σε πλάνα που μετέδωσε το ιαπωνικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK διακρίνονται το κόκκινο κύτος του δεξαμενόπλοιου που αναποδογύρισε, σωστική λέμβος και σκάφος του ιαπωνικού λιμενικού σώματος εν μέσω ψηλών κυμάτων, καθώς κι ελικόπτερο που κάνει υπέρπτηση στην περιοχή.

The Keoyoung Sun capsized off Yamaguchi prefecture after the crew radioed for help today. The Japanese coast guard sent boats and aircraft to assist.



The ship was reportedly at anchor because of stormy weather. Eight sailors have been rescued. pic.twitter.com/G8Bc7VBMki