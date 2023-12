Παρίσι: ‘Eνας νεκρός και ένας τραυματίας από επίθεση με μαχαίρι και σφυρί – Συνελήφθη ο δράστης

Επίθεση με μαχαίρι και σφυρί έγινε στην περιοχή Quai de Grenelle, στο Παρίσι, με απολογισμό έναν νεκρό και τουλάχιστον έναν τραυματία. Ο φερόμενος ως δράστης της τραγωδίας συνελήφθη, ενώ φώναζε «Αλλαχού Ακμπάρ» (“Ο Θεός είναι μεγάλος”). Ο δράστης που κατάφερε θανατηφόρα πλήγματα “γεννήθηκε στη Γαλλία” και είναι “Γάλλος”, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

BREAKING:



1 killed and 2 wounded in suspected terror attack in Paris.



Witnesses say the attacker shouted “Allahu Ahkbar” and started stabbing people at random on the street.



