Πανικός σε πτήση της Aeroflot: Ημίγυμνη γυναίκα επιχείρησε να μπει στο πιλοτήριο (video)

Με ένα σοκαριστικό περιστατικό ήρθαν αντιμέτωποι επιβάτες σε πτήση της Aeroflot από τη Σταυρούπολη προς τη Μόσχα, όταν μια επιβάτιδα γδύθηκε και προσπάθησε να μπει στο πιλοτήριο, φωνάζοντας ότι όλοι οι επιβάτες βρίσκονται σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η γυναίκα με το όνομα Όλγα, κάπνιζε στην τουαλέτα του αεροπλάνου, όταν μια αεροσυνοδός την επέπληξε επειδή παραβίασε τον κανόνα περί απαγόρευσης του καπνίσματος.

Η αντίδραση της Όλγας ήταν ακραία – αμέσως γδύθηκε και άρχισε να φωνάζει και να χτυπάει την πόρτα του πιλοτηρίου, υποστηρίζοντας ότι οι επιβάτες βρίσκονταν σε κίνδυνο και ότι έπρεπε να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους. Η κατάσταση κλιμακώθηκε περαιτέρω όταν δάγκωσε μια αεροσυνοδό που προσπάθησε να παρέμβει.

Ευτυχώς, άλλοι επιβάτες επενέβησαν για να βοηθήσουν και η Όλγα τελικά ακινητοποιήθηκε και της φόρεσαν πλαστικές χειροπέδες για το υπόλοιπο της πτήσης. Ένας γνωστός γιατρός που έτυχε να βρίσκεται στην πτήση βοήθησε επίσης ώστε να ηρεμήσει η επιβάτιδα.

Ενώ τα περιστατικά διαταραγμένης συμπεριφοράς σε πτήσεις δεν είναι ασυνήθιστα, η ακραία φύση των ενεργειών της Όλγας άφησε πολλούς άναυδους.

