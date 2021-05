Παλαιστινιακό: Νέα αιματηρά πλήγματα στη Γάζα – «Πλήρους ισχύος» επιθέσεις από το Ισραήλ υπό τη σκέπη του «Iron Dome»

Με νέο μπαράζ σφοδρών αεροπορικών βομβαρδισμών στη Λωρίδα της Γάζας ξεκίνησε η δεύτερη εβδομάδα αιματηρών ταραχών στη φλεγόμενη Μέσh Ανατολή. Μέσα στο προηγούμενο επταήμερο περίπου 200 άνθρωποι στην συντριπτική πλειοψηφία τους Παλαιστίνιοι, τα 58 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους στις εχθροπραξίες. Ο ισραηλινός στρατός μιλά για πλήγματα κατά των υποδομών της ισλαμικής οργάνωσης Χαμάς, αλλά οι φωτογραφίες που κάνουν το γύρο του κόσμου δείχνουν τις εκτεταμένες καταστροφές σε σπίτια, κτίρια και δρόμους. Η εντατικοποίηση των εκατέρωθεν επιχειρήσεων έρχεται τη στιγμή που αυξάνονται οι πιέσεις για κατάπαυση του πυρός.

Οι προσπάθειες των διασωστών για τον εντοπισμό επιζώντων στα ερείπια δεν σταματούν. Στο παρακάτω βίντεο παρουσιάζεται ο απεγκλωβισμός ενός 6χρονου κοριτσιού.

This six-year-old Palestinian child was reunited with her father after being trapped beneath the rubble of her home for seven hours after an Israeli air strike hit their building, killing her mother and four siblings. Follow our LIVE coverage: https://t.co/MqzUONqSKd pic.twitter.com/l1BuWINDFo — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 17, 2021

Το Ισραήλ ανακοίνωσε πως βομβάρδισε υπόγειες σήραγγες που χρησιμοποιούνται από τη Χαμάς, καθώς και εννέα κατοικίες που ανήκουν σε υψηλόβαθμούς διοικητές της Χαμάς και πως Παλαιστίνιοι μαχητές εκτόξευσαν ρουκέτες εναντίον ισραηλινών πόλεων.

Σε λακωνικό ανακοινωθέν της, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία ανέφερε ότι «μαχητικά αεροσκάφη» της έπληξαν θέσεις «τρομοκρατών», όπως τις αναφέρει στη Λωρίδα της Γάζας.

Έπειτα από μια νύχτα σφοδρών ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών εναντίον περιοχών σε όλο το θύλακο της Γάζας που ελέγχεται από τη Χαμάς, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως μαχητές στη Γάζα εκτόξευσαν τη νύκτα περίπου 60 ρουκέτες εναντίον ισραηλινών πόλεων, Μπεερσεμπά και Ασκελόν.

Στη βόρεια Γάζα ένα εργοστάσιο στρωμάτων έγινε συντρίμμια από τους βομβαρδισμούς. Από το πρωί οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά.

These Palestinian firefighters in the city of Jabalia have been working to extinguish a fire at a mattress factory in a refugee camp that was reportedly hit during Israel’s latest raids. LIVE updates: https://t.co/MqzUON9hlD pic.twitter.com/5Ba78TTihW — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 17, 2021

Υπό τους ήχους των ισραηλινών βομβαρδισμών, κάτοικοι της Γάζας έσπευδαν σε αρτοποιεία και φαρμακεία για να κάνουν προμήθειες σε είδη πρώτης ανάγκης.

«Τα παιδιά μου δεν μπορούσαν να κοιμηθούν όλη νύκτα, ακόμη κι αφού σταμάτησαν οι εντατικοί βομβαρδισμοί», είπε η Ουμ Ναΐμ, μια 50χρονη μητέρα πέντε παιδιών, καθώς αγόραζε ψωμί στην πόλη της Γάζας. «Αυτό που μας συμβαίνει είναι πολύ, όμως η Ιερουσαλήμ αξίζει κάθε θυσία».

Τα μπλακάουτ σε μεγάλες περιοχές είναι εκτεταμένα καθώς εχει πληγεί κεντρική γραμμή ηλεκτροδότησης.

Υγειονομικοί αξιωματούχοι στη Γάζα ανεβάζουν σε 198 τον αριθμό των νεκρών μετά την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών, στους οποίους περιλαμβάνονται 58 παιδιά και 34 γυναίκες. Δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ισραήλ, ανάμεσα στους οποίους δύο παιδιά, ανακοίνωσαν οι ισραηλινές αρχές.

Περίπου 42.000 Παλαιστίνιοι της Λωρίδας της Γάζας έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους εξαιτίας των ισραηλινών αεροπορικών επιθέσεων.

Οι άνθρωποι αυτοί έχουν ζητήσει καταφύγιο σε 50 σχολεία τα οποία διαχειρίζεται η Υπηρεσία Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA), δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του οργανισμού αυτού.

Περισσότεροι από 2.500 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι επειδή τα σπίτια τους καταστράφηκαν.

Ο «Σιδερένιος Θόλος»

Το ισραηλινό αμυντικό πυραυλικό σύστημα Σιδερένιος Θόλος αναχαίτισε περίπου το 90% των ρουκετών αυτών, ανακοίνωσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Οι ένοπλοι βραχίονες παλαιστινιακών παρατάξεων, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς, έχουν εκτοξεύσει πάνω από 3.100 ρουκέτες εναντίον της επικράτειας του Ισραήλ από την έναρξη της κλιμάκωσης, ανέφερε χθες ο ισραηλινός στρατός. Πρόκειται για τον υψηλότερο ρυθμό εκτοξεύσεων που έχει καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με την ίδια πηγή

Συγκριτικά, συνολικά 4.481 ρουκέτες είχαν εκτοξευθεί εναντίον του Ισραήλ στις 51 ημέρες που είχε διαρκέσει ο πόλεμος του 2014 στη Γάζα.

«Η εκστρατεία μας εναντίον τρομοκρατικών οργανώσεων συνεχίζεται» και βρίσκεται «σε πλήρη ανάπτυξη», τόνισε χθες ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος υπεραμύνθηκε εξάλλου του πλήγματος που ισοπέδωσε 13ώροφο κτίριο όπου βρίσκονταν τα γραφεία διεθνών ΜΜΕ, ιδίως του τηλεοπτικού δικτύου Αλ Τζαζίρα (Κατάρ) και του αμερικανού πρακτορείου ειδήσεων Associated Press. Επρόκειτο για «απόλυτα θεμιτό στόχο», επέμεινε, επιμένοντας ότι στο κτίριο έδρευαν μέλη της υπηρεσίας πληροφοριών της Χαμάς.

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξε ακίνητα του επικεφαλής του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, του Γιαχία Σίνουαρ, και του αδελφού του, «τρομοκράτη». Πηγές προσκείμενες στα παλαιστινιακά σώματα ασφαλείας επιβεβαίωσαν τα πλήγματα, αλλά πρόσθεσαν πως δεν γνωρίζουν την τύχη του κ. Σίνουαρ.

Διεθνείς εκκλήσεις για αποκλιμάκωση

Η συνεχιζόμενη βία μπορεί να προκαλέσει «ανεξέλεγκτη» κρίση, «από την άποψη της ασφάλειας και από την ανθρωπιστική σκοπιά, και να ενθαρρύνει περαιτέρω τον εξτρεμισμό», προειδοποίησε χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Αντόνιο Γκουτέρες, κατά την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας.

«Αυτός ο παράλογος κύκλος αιματοχυσίας, τρόμου και καταστροφής πρέπει να σταματήσει αμέσως», επέμεινε, ενώ η τρίτη ψηφιακή συνεδρίαση –δημόσια αυτή τη φορά– του ΣΑ δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με πολλούς διπλωμάτες που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο, οι ΗΠΑ συνέχισαν να απορρίπτουν την έκδοση οποιασδήποτε κοινής δήλωσης που θα καλούσε να τερματιστούν οι εχθροπραξίες.

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής χαρακτήρισε την κατάσταση «εξαιρετικά ανησυχητική» και υπενθύμισε ότι στο έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη 18 Μαίου, μέσω τηλεδιάσκεψης, η ΕΕ θα συζητήσει πώς μπορεί να συμβάλει στην αποκλιμάκωση και τον τερματισμό της βίας.

Οι υπουργοί Εξωτερικών Αιγύπτου και Κατάρ είχαν χθες επικοινωνία με αντικείμενο την ισραηλινο – παλαιστινιακή κρίση, ενώ σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Τ. Ερντογάν είχε σήμερα τηλεφωνική επικινωνία με τον Πάπα Φραγκίσκο ζητώντας τη συμπαράσταση του χριστιανικού κόσμου στην τραγωδία των Παλαιστινίων.

Στο Ισραήλ, η σύγκρουση έχει πυροδοτήσει άνευ προηγουμένου ταραχές σε πολλές πόλεις με μεικτό, ισραηλιτικό και αραβικό πληθυσμό: συναγωγές υπέστησαν επιθέσεις, ξέσπασαν συγκρούσεις στους δρόμους, σημειώθηκαν επιθέσεις ισραηλινών ακροδεξιών, διατυπώθηκαν απειλές για λιντσαρίσματα.

«Οι συγκρούσεις εγείρουν τον κίνδυνοι οι Ισραηλινοί και οι Παλαιστίνιοι να οδηγηθούν σε συνεχή κλιμάκωση της βίας, με καταστροφικές συνέπειες για τις δύο κοινότητες και για ολόκληρη την περιοχή», προειδοποίησε χθες ο κ. Γκουτέρες.