Παλαιστινιακές τρομοκρατικές ομάδες παίρνουν όμηρο μια ηλικιωμένη Ισραηλινή με άνοια και εκείνη δεν έχει καταλάβει τίποτα

Ένα ακόμη βίντεο που αποτυπώνει τη φρικτή πραγματικότητα που βιώνουν οι κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας τις τελευταίες ώρες, είδε το φως της δημοσιότητας.

Το βίντεο καταγράφει παλαιστινιακές τρομοκρατικές ομάδες όπου παίρνουν όμηρο μια ηλικιωμένη Ισραηλινή γυναίκα.

Η ηλικιωμένη βρίσκεται μαζί με τους απαγωγείς της μέσα σε ένα καροτσάκι γκολφ και όπως είναι ξεκάθαρο δεν έχει αντιληφθεί την κατάσταση.

Palestinian terror groups record a video of them taking an elderly Israeli woman hostage who was out driving in a golf cart this morning. pic.twitter.com/tvthVAbVld