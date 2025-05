Παλαιστίνια παιδίατρος έχασε τα εννέα από τα δέκα παιδιά της σε ισραηλινό βομβαρδισμό στη Γάζα, σύμφωνα με το BBC

Την ώρα που η παιδίατρος Alaa al-Najjar εργαζόταν στο νοσοκομείο Nasser στην πόλη Χαν Γιουνίς στη Γάζα, ισραηλινή αεροπορική επιδρομή «αφάνιζε» τα 9 από τα 10 παιδιά της.

Η είδηση δημοσιεύθηκε από το BBC, το οποίο επαλήθευσε βίντεο που δημοσίευσαν πηγές της Χαμάς, με ανατριχιαστικές εικόνες από καμένα σώματα να ανασύρονται από τα ερείπια την Παρασκευή.

A doctor named Alaa al-Najjar in Khan Younis received her children and her husband in the emergency room of Nasser Hospital. Each of them was a story, a dream and a name: Yahya, Rakan, Raslan Ruslan, Jibran Jibran, Yves Rivan, Saydin… Eight lives burned by the fire of the… pic.twitter.com/qTirTJ2FCD

Ο Αδάμ, μόλις 11 ετών είναι το μοναδικό παιδί της γιατρού που επέζησε.

Ο Graeme Groom, Βρετανός χειρουργός που εργάζεται στο νοσοκομείο, δήλωσε ότι ο πατέρας των παιδιών ήταν «πολύ σοβαρά τραυματισμένος».

