Πακιστάν: Τουλάχιστον έξι νεκροί και 25 τραυματίες σε βομβιστική επίθεση εναντίον λεωφορείου στην επαρχία Μπαλουτσιστάν

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 25 τραυματίστηκαν σε βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε χθες Σάββατο στην επαρχία Μπαλουτσιστάν (ή Βελουχιστάν) του νοτιοδυτικού Πακιστάν, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους και ρεπορτάζ πακιστανικών μέσων ενημέρωσης.

Στόχος της βομβιστικής επίθεσης, για την οποία ανέλαβε την ευθύνη η αυτονομιστική οργάνωση Απελευθερωτικός Στρατός του Μπαλουτσιστάν (BLA), ήταν οχηματοπομπή παραστρατιωτικών που είχε αναχωρήσει από το Καράτσι με προορισμό την πόλη Τουρμπάτ. Από την ισχυρή έκρηξη καταστράφηκε ολοσχερώς ένα λεωφορείο.

«Τουλάχιστον έξι άνθρωποι, παραστρατιωτικοί και άμαχοι, σκοτώθηκαν κατά τη βομβιστική επίθεση σε λεωφορείο», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Ρασίντ Ουρ Ρεχμάν, εκπρόσωπος της αστυνομικής διεύθυνσης στην περιοχή. Περισσότεροι από 25 άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο.

#BREAKING: Baloch rebels target Bus carrying 48 Pakistani military personnel in Turbat of Balochistan. The convoy of 6 buses came under attack earlier this evening. Heavy casualties of Pakistani Military personnel being reported in the attack. More details are awaited. pic.twitter.com/bOErjpNfOO