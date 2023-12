 Π. Σάντσεθ: Ρωτώ το ΕΛΚ εάν αισθάνεται άνετα να είναι «συνένοχο στην απειλή» της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς

O Πέδρο Σάντσεθ στο ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο ανέλυσε τα αποτελέσματα της ισπανικής προεδρίας όπως ήταν αναμενόμενο. Ομως συγκρούστηκε και με τον Μάνφρεντ Βέμπερ, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) υπενθυμίζοντας του ότι οι ακροδεξιοί είναι οι συνεργάτες του (ΕΛΚ) στην Ισπανία.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), Manfred Weber, νωρίτερα προειδοποίησε τον Ισπανό πρωθυπουργό , με εξεταστική επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κατάσταση στην Ισπανία, μετά τον νόμο περί αμνηστίας που συμφωνήθηκε με τους Καταλανούς αποσχιστές και τον τρόπο με τον οποίο (οι αυτονομιστές ) επιτίθενται στους δικαστές.

Instead of working from the centre, Mr Sanchez polarised Spain with his amnesty pact, and now he is trying to divide Europe. We will not allow it.



Mr Sanchez delivered a disappointing Presidency. He is undermining the rule of law, deepening splits in society. Europe is worried. pic.twitter.com/mH5NCSuzYs