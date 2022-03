Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Η ΕΕ ετοιμάζει τέταρτο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζει ένα τέταρτο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η ΕΕ «θα παρουσιάσει ένα τέταρτο πακέτο κυρώσεων» δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου κατά την άτυπη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στις Βερσαλλίες κοντά στο Παρίσι. Η φον ντερ Λάιεν δεν έδωσε λεπτομέρειες για το πακέτο, σύμφωνα όμως με πηγές που μίλησαν στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) οι χώρες-μέλη της ΕΕ και οι σύμμαχοί τους περιλαμβανομένων των ΗΠΑ πρόκειται να ανακαλέσουν το εμπορικό καθεστώς του “μάλλον ευνοούμενου κράτους” της Ρωσίας ως μέλους του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Το μέτρο αυτό θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την επιβολή δασμών σε ρωσικά προϊόντα.

«Αυτή η κρίση μας έκανε να αντιμετωπίσουμε τις ευθύνες μας μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα. Πρώτον, το καθήκον μας να συνεχίσουμε να διασφαλίζουμε αξιόπιστη, ασφαλή και οικονομικά προσιτή παροχή ενέργειας στους ευρωπαίους καταναλωτές. Μεσοπρόθεσμα αυτό σημαίνει να απαλλαγούμε από την εξάρτησή μας από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα» ανέφερε ακόμα η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

Πρόσθεσε ότι «Έως τα τέλη Μαΐου θα προτείνουμε τη σταδιακή κατάργηση της εξάρτησής μας από το ρωσικό φυσικό αέριο, πετρέλαιο και άνθρακα έως το 2027. Θα υποστηριχθεί από τους απαραίτητους εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Και θα παρουσιάσουμε επιλογές για τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να υποστηρίζει καλύτερα την πράσινη μετάβαση».

By end of May we will propose to phase out our dependency on Russian gas, oil and coal by 2027.

It will be backed by the necessary national and European resources.

And we’ll present options to optimise the electricity market design, so it better supports the green transition.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 11, 2022