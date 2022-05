Ουκρανός στρατηγός: Σε εξέλιξη πραξικόπημα στη Ρωσία – Σοβαρά άρρωστος με καρκίνο ο Πούτιν

Αίσθηση προκαλούν οι δηλώσεις του επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ουκρανίας, υποστράτηγου Κιρίλο Μπουντάνοφ στο Sky News.

Σε συνέντευξή του τόνισε ότι ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είναι βαριά άρρωστος με καρκίνο, ενώ εκτίμησε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πραξικόπημα στη Ρωσία για την απομάκρυνσή του.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο πόλεμος με τη Ρωσία πηγαίνει τόσο καλά, που θα φτάσει σε σημείο καμπής μέχρι τα μέσα Αυγούστου και θα έχει τελειώσει μέχρι το τέλος του έτους, με την Ουκρανία νικήτρια.

Ο στρατηγός Μπουντάνοφ προέβλεψε σωστά την ημερομηνία της ρωσικής εισβολής και τώρα λέει ότι είναι σίγουρος για την περίοδο του τέλους της. «Το οριακό σημείο θα είναι το δεύτερο μέρος του Αυγούστου. Οι περισσότερες από τις ενεργές πολεμικές ενέργειες θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος αυτού του έτους. Ως αποτέλεσμα, θα ανανεώσουμε την ουκρανική ισχύ σε όλα τα εδάφη που έχουμε χάσει, συμπεριλαμβανομένου του Ντονμπάς και της Κριμαίας» δήλωσε.

Η τακτική της Ρωσίας δεν έχει αλλάξει παρά τη μετατόπισή της προς τα ανατολικά, λέει, και τονίζει ότι η Ρωσία υφίσταται τεράστιες απώλειες. «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι υπέστησαν μεγάλες απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό και τεθωρακισμένα και μπορώ να πω ότι όταν συνέβησαν τα χτυπήματα του πυροβολικού πολλά από τα πληρώματα εγκατέλειψαν τον εξοπλισμό τους», είπε ο στρατηγός Μπουντάνοφ.

Ο στρατηγός Μπουντάνοφ είπε επίσης στο Sky News ότι η ήττα της Ρωσίας στην Ουκρανία θα οδηγήσει στην απομάκρυνση του Πούτιν και στη διάλυση της χώρας. “Θα οδηγήσει τελικά στην αλλαγή της ηγεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Αυτή η διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει και κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση” πρόσθεσε απαντώντας θετικά σε ερώτηση για το εάν αυτό σημαίνει ότι υπάρχει σε εξέλιξη πραξικόπημα. Υποστήριξε ότι ο Πούτιν είναι σε “πολύ κακή ψυχολογική και σωματική κατάσταση και είναι πολύ άρρωστος“.

“Victory for Ukraine will absolutely come”.

Ukraine’s head of military intelligence, Maj Gen Kyrylo Budanov, tells Sky’s @DominicWaghorn that his country will win the war over Russia by the end of the year.

Read more here from our exclusive interview 👉 https://t.co/47C3Ljxb1u pic.twitter.com/PmdG8OJczg

— Sky News (@SkyNews) May 13, 2022