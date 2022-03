Κίεβο: Η κάμερα της ΕΡΤ στην πολυκατοικία που βομβαρδίστηκε – Δύο νεκροί (εικόνες και βίντεο)

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 12 ακόμη τραυματίστηκαν όταν πύραυλος έπληξε κτήριο κατοικιών εννέα ορόφων στην περιοχή Ομπολον στα προάστια του Κιέβου, σήμερα το πρωί στις 05:50.

Οπως μεταδίδει η απεσταλμένη της ΕΡΤ Ευτυχία Πενταράκη η καταστροφή του κτηρίου είναι ολοκληρωτική, ενώ έχουν υποστεί ζημιές και τα γύρω κτήρια. Αναφέρει πως πρόκειται για εργατική περιοχή η οποία δεν έχει καποια στρατιωτική εγκατάσταση που να δικαιολογεί επίθεση.

A shell flew into a high-rise building in #Kyiv‘s #Obolon at night.

The nine-story building partially collapsed and there was a fire. According to preliminary data, there were no victims or injuries. pic.twitter.com/NB7l4FoU1F

— NEXTA (@nexta_tv) March 14, 2022