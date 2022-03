Ουκρανία: Δεκάδες άμαχοι νεκροί από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στο Τσερνίχιβ

Τουλάχιστον 33 άμαχοι έχασαν τη ζωή τους σε ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στην περιοχή Τσερνίχιβ στη βόρεια Ουκρανία, σύμφωνα με τις ουκρανικές υπηρεσίες διάσωσης. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια.

Νωρίτερα, ο κυβερνήτης της περιοχής, Βιτσισλάφ Τσάους σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο ανέφερε ότι τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίστηκαν σε ρωσική αεροπορική επιδρομή που έπληξε δύο σχολεία και ιδιωτικά κτήρια στο Τσερνίχιβ.

«Οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με τις κρατικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, προς το παρόν υπάρχουν εννέα νεκροί και τέσσερις τραυματίες», ανέφερε ο τοπικός κυβερνήτης.

#Ukraine In Chernihiv, Russian aviation attacked two schools and other buildings. According to preliminary information, 9 people were killed and four were injured. pic.twitter.com/ZMw11Fisan https://t.co/SnRzPTzwUL

— Chris (@brownchris883) March 3, 2022