Ουκρανία: Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο κοντά στο Κίεβο

Οι Ρώσοι κατέλαβαν ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο που απέχει περίπου 40 χιλιόμετρα από το Κίεβο, παραδέχτηκε σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποσχόμενος ότι οι ουκρανικές δυνάμεις θα το ανακαταλάβουν.

Σύμφωνα με τη βιντεοσκοπημένη ομιλία του Ζελένσκι, το αεροδρόμιο κατελήφθη από τις ρωσικές δυνάμεις αλλά η απόβαση αλεξιπτωτιστών στο Γκοστόμελ, όπου βρίσκεται, εμποδίστηκε και οι ουκρανικές δυνάμεις έλαβαν την εντολή «να τους καταστρέψουν».

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι 20 ρωσικά ελικόπτερα και αεροσκάφη Mi-8 μετέφεραν αλεξιπτωτιστές στο Γκοστόμελ, όπου είναι σε εξέλιξη μάχες για τον έλεγχο του αεροδρομίου.

Στο μεταξύ, ο Ζελένσκι, ζήτησε να αποκλειστεί η Ρωσία από το σύστημα Swift για τις διατραπεζικές συναλλαγές, όπως έγραψε ο ίδιος στο Twitter μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

A package of additional tough sanctions against Russia from the EU is approaching. Discussed all the details with @EmmanuelMacron. We demand the disconnection of Russia from SWIFT, the introduction of a no-fly zone over Ukraine and other effective steps to stop the aggressor.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022